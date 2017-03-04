«Мультиэкран» - сервис от триколор

Для использования сервиса «Мультиэкран» необходимо: Установить приложение «Play.триколор» на мобильное устройство (смартфон или планшет). Приложение доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore. Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции. Мобильное устройство должно быть подключено к тому же сетевому оборудованию, к которому подключен приёмник. К разъемам «LNB IN» приёмника должны быть подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны. Приёмник должен быть подключен к сети электропитания. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для просмотра каналов оператора с помощью мобильного устройства убедитесь, что: На приёмнике найдены каналы оператора. Есть сигнал на спутниковом конвертере. Есть подписка на выбранный канал. Триколор писал(а): Макс писал(а): Что значит "Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции"?. В инструкции об этом ничего нет.(GS B210) Порядок подключения приёмника к интернету через Wi-Fi:



1. Для подключения приёмника к интернету в первую очередь необходимо наличие маршрутизатора, раздающего Интернет по Wi-Fi.

2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.

*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).



USB-Wi-Fi-донгл подключается к приёмнику в USB разъём на задней панели приёмника. Можно произвести подключение, как при выключенном приёмнике, так и при включенном.

3. После подключения USB-Wi-Fi-донгла нужно в меню приёмника пройти по пути «Меню - Настройки – Сеть».



3.1. На вкладке «Сеть» в поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения с названием «Wi-Fi 0». Необходимо перейти на данный элемент и нажать кнопку «вправо» или «ОК» пульта для начала подключения.

3.2. После этого на экране появится окно «Точки доступа», в котором будут перечислены все доступные Wi-Fi сети в радиусе приёма сигнала донглом:



В этом разделе необходимо выбрать название сети из списка с помощью кнопок «вверх» или «вниз» пульта и подтвердить выбор нажатием кнопки «OK» на пульте.



3.3. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа» необходимо ввести пароль. Вызов клавиатуры осуществляется по нажатию кнопки «OK» пульта.



Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «Точка доступа» необходимо выбрать экранную кнопку «Соединить» и нажать кнопку «OK» пульта. При выборе экранной кнопки «Отмена» и нажатии кнопки «OK» пульта диалоговое меню закроется без осуществления подключения.



3.4. После подключения к сети появится окно «Получать IP-адрес», в котором необходимо оставить вариант «Авто», установленный по умолчанию.

Ручная настройка может понадобиться, только если маршрутизатор не поддерживает DHCP (отключен DHCP) или применяются особые настройки локальной сети. Такие настройки могут быть известны тому, кто производил настройку маршрутизатора.

ыбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.



3.5. При успешном подключении справа



от надписи «Получать IP-адрес» появится надпись «Подключено».



Выбрав

Абсолютно точно c приемниками на ПО Stingray​ работают следующие USB-Wi-Fi-донгл​ы:

TP-LINK TL-WN422G

TP-LINK TL-WN723N

TP-LINK TL-WN725N

Netgear WNA1100

D-LINK DNA-140

ASUS USB-N14

USB 2.0 Wi-Fi-адаптер Dr.HD



TP-LINK TL-WN727N не поддерживается. Порядок подключения приёмника к интернету через Wi-Fi:1. Для подключения приёмника к интернету в первую очередь необходимо наличие маршрутизатора, раздающего Интернет по Wi-Fi.2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).USB-Wi-Fi-донгл подключается к приёмнику в USB разъём на задней панели приёмника. Можно произвести подключение, как при выключенном приёмнике, так и при включенном.3. После подключения USB-Wi-Fi-донгла нужно в меню приёмника пройти по пути «Меню - Настройки – Сеть».3.1. На вкладке «Сеть» в поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения с названием «Wi-Fi 0». Необходимо перейти на данный элемент и нажать кнопку «вправо» или «ОК» пульта для начала подключения.3.2. После этого на экране появится окно «Точки доступа», в котором будут перечислены все доступные Wi-Fi сети в радиусе приёма сигнала донглом:В этом разделе необходимо выбрать название сети из списка с помощью кнопок «вверх» или «вниз» пульта и подтвердить выбор нажатием кнопки «OK» на пульте.3.3. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа» необходимо ввести пароль. Вызов клавиатуры осуществляется по нажатию кнопки «OK» пульта.Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «Точка доступа» необходимо выбрать экранную кнопку «Соединить» и нажать кнопку «OK» пульта. При выборе экранной кнопки «Отмена» и нажатии кнопки «OK» пульта диалоговое меню закроется без осуществления подключения.3.4. После подключения к сети появится окно «Получать IP-адрес», в котором необходимо оставить вариант «Авто», установленный по умолчанию.Ручная настройка может понадобиться, только если маршрутизатор не поддерживает DHCP (отключен DHCP) или применяются особые настройки локальной сети. Такие настройки могут быть известны тому, кто производил настройку маршрутизатора.ыбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.3.5. При успешном подключении справаот надписи «Получать IP-адрес» появится надпись «Подключено».ВыбравАбсолютно точно c приемниками на ПО Stingray​ работают следующие USB-Wi-Fi-донгл​ы:TP-LINK TL-WN422GTP-LINK TL-WN723NTP-LINK TL-WN725NNetgear WNA1100D-LINK DNA-140ASUS USB-N14USB 2.0 Wi-Fi-адаптер Dr.HDTP-LINK TL-WN727N не поддерживается.