«Мультиэкран» - сервис от триколор

Список действующих, доступных для подключения услуг и пакетов каналов Трико
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Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27
«Мультиэкран» - сервис от триколор
Изображение «Мультиэкран» — это сервис для просмотра эфира каналов на дополнительных устройствах — смартфонах, планшетах и Smart TV без использования интернета.

Сколько стоит?
  • бесплатно
Как оплатить просмотр за триколор?
Сервис «Мультиэкран» позволяет транслировать контент с приёмного оборудования на мобильное устройство (в том числе Smart TV), подключенное с приёмным оборудованием в одну домашнюю сеть.

Как Пользоваться, где найти?
  • Установите на мобильных устройствах — приложение «Мультиэкран».
Как работает «Мультиэкран»?
Для работы сервиса необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мультиэкран». После установки приложения сервис позволит транслировать контент с приёмного оборудования на мобильное устройство (в том числе Smart TV), подключенное с приёмным оборудованием в одну домашнюю сеть.

В работе сервиса есть два режима — зеркальный и независимый.
  1. Зеркальный режим. При нем на мобильное устройство транслируется контент, воспроизводимый на приёмнике, то есть канал с экрана телевизора дублируется на экран мобильного устройства, подключенного к приёмнику.
  2. Независимый режим. На мобильное устройство транслируется контент, независимо от того, что воспроизводится на приёмнике. То есть на экране телевизора может транслироваться один канал, а на экране мобильного устройства — другой. Данный режим также допускает выбор функции зеркального режима, когда на экранах телевизора и мобильного устройства транслируется один и тот же канал.
Модели приемников, поддерживающих зеркальный режим: GS U510, GS U210, GS U210CI, GS B210, GS B211, GS B212, GS C591, GS C5911, GS E212, GS B520, GS B522.
Модели приемников, поддерживающих независимый режим: GS E501, GS E502, GS A230, GS B521, GS E521L, GS В531М, GS В532М.
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Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

«Мультиэкран» - Инструкция
Для использования сервиса «Мультиэкран» необходимо:
  1. Установить приложение «Play.триколор» на мобильное устройство (смартфон или планшет). Приложение доступно для скачивания в официальных магазинах Google Play и AppStore.
  2. Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции.
  3. Мобильное устройство должно быть подключено к тому же сетевому оборудованию, к которому подключен приёмник.
  4. К разъемам «LNB IN» приёмника должны быть подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны.
  5. Приёмник должен быть подключен к сети электропитания.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для просмотра каналов оператора с помощью мобильного устройства убедитесь, что:
  1. На приёмнике найдены каналы оператора.
  2. Есть сигнал на спутниковом конвертере.
  3. Есть подписка на выбранный канал.
Триколор писал(а):
Макс писал(а):Что значит "Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции"?. В инструкции об этом ничего нет.(GS B210)
Порядок подключения приёмника к интернету через Wi-Fi:

1. Для подключения приёмника к интернету в первую очередь необходимо наличие маршрутизатора, раздающего Интернет по Wi-Fi.
2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.
*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).

USB-Wi-Fi-донгл подключается к приёмнику в USB разъём на задней панели приёмника. Можно произвести подключение, как при выключенном приёмнике, так и при включенном.
3. После подключения USB-Wi-Fi-донгла нужно в меню приёмника пройти по пути «Меню - Настройки – Сеть».

3.1. На вкладке «Сеть» в поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения с названием «Wi-Fi 0». Необходимо перейти на данный элемент и нажать кнопку «вправо» или «ОК» пульта для начала подключения.
3.2. После этого на экране появится окно «Точки доступа», в котором будут перечислены все доступные Wi-Fi сети в радиусе приёма сигнала донглом:

В этом разделе необходимо выбрать название сети из списка с помощью кнопок «вверх» или «вниз» пульта и подтвердить выбор нажатием кнопки «OK» на пульте.

3.3. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа» необходимо ввести пароль. Вызов клавиатуры осуществляется по нажатию кнопки «OK» пульта.

Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «Точка доступа» необходимо выбрать экранную кнопку «Соединить» и нажать кнопку «OK» пульта. При выборе экранной кнопки «Отмена» и нажатии кнопки «OK» пульта диалоговое меню закроется без осуществления подключения.

3.4. После подключения к сети появится окно «Получать IP-адрес», в котором необходимо оставить вариант «Авто», установленный по умолчанию.
Ручная настройка может понадобиться, только если маршрутизатор не поддерживает DHCP (отключен DHCP) или применяются особые настройки локальной сети. Такие настройки могут быть известны тому, кто производил настройку маршрутизатора.
ыбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.

3.5. При успешном подключении справа

от надписи «Получать IP-адрес» появится надпись «Подключено».

Выбрав
Абсолютно точно c приемниками на ПО Stingray​ работают следующие USB-Wi-Fi-донгл​ы:
TP-LINK TL-WN422G
TP-LINK TL-WN723N
TP-LINK TL-WN725N
Netgear WNA1100
D-LINK DNA-140
ASUS USB-N14
USB 2.0 Wi-Fi-адаптер Dr.HD

TP-LINK TL-WN727N не поддерживается.
Независимый режим работы сервиса «Мультиэкран» — это режим, в котором на мобильное устройство транслируется контент, независимо от контента, воспроизводимого на приёмнике, то есть на экране телевизора может транслироваться один канал, а на экране мобильного устройства — другой.
Изображение
Данный режим также допускает выбор функции зеркального режима, когда на экранах телевизора и мобильного устройства транслируется один и тот же канал.		Зеркальный режим работы сервиса «Мультиэкран» — это режим, в котором на мобильное устройство транслируется контент, воспроизводимый на приёмнике, то есть канал с экрана телевизора дублируется на экран мобильного устройства, подключенного к приёмнику.
Изображение
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ИРИНА+АЛЕКСАНДР
Гость форума

как настроить независимый режим, если у меня телефон работает только как пульт?
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

ИРИНА+АЛЕКСАНДР писал(а):как настроить независимый режим, если у меня телефон работает только как пульт?
Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции.

Мобильное устройство должно быть подключено к тому же сетевому оборудованию, к которому подключен приёмник.

К разъемам «LNB IN» приёмника должны быть подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны.

Приёмник должен быть подключен к сети электропитания
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ВИК
Гость форума

Вопрос: Могу ли сделать так что бы у меня показывал TV на планшете и где мне узнать IP приемника
Модель оборудования: GS E501
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

ВИК писал(а):Вопрос: Могу ли сделать так что бы у меня показывал TV на планшете и где мне узнать IP приемника
Модель оборудования: GS E501
«Мультиэкран» сервис от триколор - как настроить. Просмотрите всю первою страницу.
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niskovckix
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 03:01

на планшете мультиэкран работает нормально , как настроить мультиэкран на смарт тв.
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

niskovckix писал(а):на планшете мультиэкран работает нормально , как настроить мультиэкран на смарт тв.
post3313.html#p3313
Уточните тут.
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Виктор Никитин
Гость форума

Вопрос: Какой модем подключить к разъёму USB ресивера U510, чтобы использовать "мультиэкран"?
Модель оборудования: GS U510
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

Виктор Никитин писал(а):Вопрос:
Модель оборудования: GS U510
Какой модем подключить к разъёму USB ресивера U510, чтобы использовать "мультиэкран"?
Инструкция - «Мультиэкран» - сервис от триколор
тут о настройки сети
2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.
*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).
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Евгений T
Гость форума

Здравствуйте, подскажите какой USB Wi-Fi dongle лучше приобрести для приемника GSB531M. И есть ли разница какой оператор предоставляет интернет услуги, раздаваемые Wi-Fi роутером?
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

Евгений T писал(а):Здравствуйте, подскажите какой USB Wi-Fi dongle лучше приобрести для приемника GSB531M. И есть ли разница какой оператор предоставляет интернет услуги, раздаваемые Wi-Fi роутером?
Провайдер интернет-соединения в данной ситуации не имеет значения.

Абсолютно точно c приемниками на ПО Stingray работают следующие USB-Wi-Fi-донглы:
  1. TP-LINK TL-WN422G
  2. TP-LINK TL-WN723N
  3. Netgear WNA1100
  4. D-LINK DNA-140
  5. ASUS USB-N14
TP-LINK TL-WN727N не поддерживается.
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Констант
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 09:58

Хочу подключить услугу "Мультиэкран", у Вас на сайте написано:
Для использования сервиса «Мультиэкран» необходимо:
4.К разъемам «LNB IN» приёмника должны быть подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны.
Вопрос: На антенну надо вешать второй конвертер и соответственно два кабеля будут подключены или просто развести существующий кабель. Приёмник GS B531M, по акции, до этого был DRS5001.
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

Констант писал(а):Хочу подключить услугу "Мультиэкран", у Вас на сайте написано:
Для использования сервиса «Мультиэкран» необходимо:
4.К разъемам «LNB IN» приёмника должны быть подключены два кабеля от конвертера спутниковой антенны.
Вопрос: На антенну надо вешать второй конвертер и соответственно два кабеля будут подключены или просто развести существующий кабель. Приёмник GS B531M, по акции, до этого был DRS5001.
Если на кабель ставить делители - будут потери в сигнале + износ конвертера со временем = невозможность смотреть в пасмурною погоду. Вашему конвертору наверное уже более 5 лет, если будут возникать проблемы с просмотром - замените на новый.

Самый лучший вариант подключения - использовать конвертер с 2 и более независимыми выходами.

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Констант
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 09:58

триколор,
Констант,
То есть я правильно понял, если использовать конвертер с 2 и более независимыми выходами для соединения их с ресивером и дальнейшим соединением ресивера с роутером Изображение , то останется установить только программу на планшет для использования сервиса «Мультиэкран».
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Админ
Администратор
Сообщения: 6082
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 00:27

Констант,
1. Подключить приемник как написано.
2. Подключить роутер. Роутер нужен для передачи сигнала с приемника на планшет.
3. установить приложение плей.триколор и настроить его.

Смотреть тв на приемнике и на планшете (смартфоне и т.п.).

Вот тут несколько инструкций по настройке планшета - «GS 700» Телепланшет триколор, Прошивки, ПО, Скачать инструкции для разных приемников почти одинаковые, т.к. у всех приемников одно и тоже по Стингрей.
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uliss
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 22:18

Триколор ТВ писал(а):
Констант писал(а): Если на кабель ставить делители - будут потери в сигнале + износ конвертера со временем = невозможность смотреть в пасмурною погоду.

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Какие все таки делители можно поставить ?
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plazma72
Оф. Дилер
Сообщения: 364
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 17:50

uliss,
Ни какие .
житель самого большого сайта о спутниковом тв на просторах бывшего СССР. Дома целый мультимедийный центр с кучей разных ресиверов , модулей , карт доступа . спутниковое тв хобби . в личном пользовании 5 договоров ТК.
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igor68
Специалист
Сообщения: 6947
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:06

uliss писал(а):Какие все таки делители можно поставить ?
Когда вещание каналов триколор шло в одной поляризации, применение делителя возможно было и оправдано. Можно было обойтись одним одиночным конвертером. Время идет, началось вещание в другой, правой поляризации. И вот уже получается конфликт напряжений( поляризаций) через делитель. Просмотр каналов с разными поляризациями сигналов становится проблемным т.е. невозможным. Когда мы настраиваем антенну стремимся, что бы качество сигнала было как можно больше. Что делает делитель? Делит( уменьшает) это самое качество. И что имеем? При дожде, снеге, короче при осадках изображение может вовсе пропасть. Поэтому применение делителя нецелесообразно, вредит нормальному просмотру ТВ.
Купите конвертер с двумя выходами и не не будет никаких проблем при просмотре ТВ.
GS B520 триколор, Sagemcom DSI87-1HD НТВ+(36eE-60см).
Dr.HD F-15+ 51.5Е-52Е-52.5Е-55E-56E-60E(80см). SkyWorth HS7700 МТС (75E-90см)
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диана владимировна
Гость форума

триколор,
Как настроить роутер для подключения планшета (или 2го телевизора) в деревне, где нет интернета
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Fidanian маникюр
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