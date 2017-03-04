«Мультиэкран» - сервис от триколор

Триколор писал(а):
Макс писал(а):Что значит "Приёмник должен быть настроен для передачи контента в локальную сеть согласно прилагаемой к приёмнику инструкции"?. В инструкции об этом ничего нет.(GS B210)
Порядок подключения приёмника к интернету через Wi-Fi:
1. Для подключения приёмника к интернету в первую очередь необходимо наличие маршрутизатора, раздающего Интернет по Wi-Fi.
2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.
*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).
USB-Wi-Fi-донгл подключается к приёмнику в USB разъём на задней панели приёмника. Можно произвести подключение, как при выключенном приёмнике, так и при включенном.
3. После подключения USB-Wi-Fi-донгла нужно в меню приёмника пройти по пути «Меню - Настройки – Сеть».
3.1. На вкладке «Сеть» в поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения с названием «Wi-Fi 0». Необходимо перейти на данный элемент и нажать кнопку «вправо» или «ОК» пульта для начала подключения.
3.2. После этого на экране появится окно «Точки доступа», в котором будут перечислены все доступные Wi-Fi сети в радиусе приёма сигнала донглом:
В этом разделе необходимо выбрать название сети из списка с помощью кнопок «вверх» или «вниз» пульта и подтвердить выбор нажатием кнопки «OK» на пульте.
3.3. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа» необходимо ввести пароль. Вызов клавиатуры осуществляется по нажатию кнопки «OK» пульта.
Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «Точка доступа» необходимо выбрать экранную кнопку «Соединить» и нажать кнопку «OK» пульта. При выборе экранной кнопки «Отмена» и нажатии кнопки «OK» пульта диалоговое меню закроется без осуществления подключения.
3.4. После подключения к сети появится окно «Получать IP-адрес», в котором необходимо оставить вариант «Авто», установленный по умолчанию.
Ручная настройка может понадобиться, только если маршрутизатор не поддерживает DHCP (отключен DHCP) или применяются особые настройки локальной сети. Такие настройки могут быть известны тому, кто производил настройку маршрутизатора.
ыбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.
3.5. При успешном подключении справа
от надписи «Получать IP-адрес» появится надпись «Подключено».
Выбрав
Абсолютно точно c приемниками на ПО Stingray работают следующие USB-Wi-Fi-донглы:
TP-LINK TL-WN422G
TP-LINK TL-WN723N
TP-LINK TL-WN725N
Netgear WNA1100
D-LINK DNA-140
ASUS USB-N14
USB 2.0 Wi-Fi-адаптер Dr.HD
TP-LINK TL-WN727N не поддерживается.